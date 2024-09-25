Мурат Гассиев победил нокаутом боксера из Дании

Представитель Северной Осетии Мурат Гассиев победил нокаутом датского боксера. Победа стала первой после длительной паузы в выступлениях.

Российский боксер Мурат Гассиев успешно выступил на ринге в бою против боксера из Дании Кема Юнгквиста. Уроженец Северной Осетии одержал убедительную победу нокаутом, передают спортивные СМИ.

Поединок состоялся в Ереване. Гассиев продемонстрировал высокий уровень физической подготовки и технику. Завладев инициативой, Гассиев раз за разом нащупывал уязвимые места, пока точным ударом не отправил оппонента в нокаут.

Триумф стал для Гассиева первым после длительного перерыва в выступлениях. Последний раз спортсмен выходил на ринг в 2023 году, тогда он уступил шведу Отто Валлину.

Всего у российского боксера-тяжеловеса 31 победа и 2 поражения. Успех против сильного соперника должен послужить для Гассиева возвращением в элиту тяжелого дивизиона.