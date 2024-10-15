Боксер Бахрам Муртазалиев отстоял титул чемпиона мира

Российский боксер Бахрам Муртазалиев победил сына известного боксера Константина Цзю Тима, который представляет Австралию. Муртазалиев отстоял пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 69,9 кг.
Бой прошел с заметным преимуществом Муртазалиева, который несколько раз отправлял соперника на настил. Несмотря на ряд нокдаунов, Тим Цзю находил в себе силы вернуться в бой, но в третьем раунде его команда все же выбросила полотенце, и поединок был остановлен.
Победа стала для непобежденного Муртазалиева еще одним шагом на пути к тотальной доминации в среднем весе. Российский боксер теперь имеет в активе 23 победы в 23 боях. С уникальной победной серией Муртазалиева можно сравнить разве что статистику другого россиянина Артура Бетербиева, который одержал 21 победу в 21 поединке.