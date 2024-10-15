Вестник Кавказа

Боксер Бахрам Муртазалиев отстоял титул чемпиона мира

Боксер Бахрам Муртазалиев отстоял титул чемпиона мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Родившийся в Чечне Бахрам Муртазалиев нанес тяжелое поражение Тиму Цзю в титульном бою в США. Победа позволила защитить титул чемпиона мира.

Российский боксер Бахрам Муртазалиев победил сына известного боксера Константина Цзю Тима, который представляет Австралию. Муртазалиев отстоял пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 69,9 кг. 

Бой прошел с заметным преимуществом Муртазалиева, который несколько раз отправлял соперника на настил. Несмотря на ряд нокдаунов, Тим Цзю находил в себе силы вернуться в бой, но в третьем раунде его команда все же выбросила полотенце, и поединок был остановлен. 

Победа стала для непобежденного Муртазалиева еще одним шагом на пути к тотальной доминации в среднем весе. Российский боксер теперь имеет в активе 23 победы в 23 боях. С уникальной победной серией Муртазалиева можно сравнить разве что статистику другого россиянина Артура Бетербиева, который одержал 21 победу в 21 поединке.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
860 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории

Дагестанец стал первым на первенстве России по дзюдо

Дагестанец стал первым на первенстве России по дзюдо

&quot;Краснодар&quot; разгромил &quot;Спартак&quot; и возглавил таблицу

"Краснодар" разгромил "Спартак" и возглавил таблицу

Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Факелу&quot; в концовке

"Ахмат" уступил "Факелу" в концовке

Сезон горных лыж в Сочи может открыться раньше срока

Сезон горных лыж в Сочи может открыться раньше срока

Боксеры из Дагестана защитили свои титулы

Боксеры из Дагестана защитили свои титулы

Житель Дагестана выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе в 58 лет

Житель Дагестана выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе в 58 лет

Наставник &quot;Нефтчи&quot; рассказал о цели своего пребывания в клубе

Наставник "Нефтчи" рассказал о цели своего пребывания в клубе

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы