Боксеры из Дагестана защитили свои титулы

В Уфе прошел боксерский турнир "Ночь чемпионов". Альберт Батыргазиев одержал победу над представителем Филиппин. Муслим Гаджимагомедов выиграл у Леона Харта из Германии.

Турнир среди боксеров-профессионалов "Ночь чемпионов" состоялся в Уфе. На нем свои титулы защитили боксеры Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов.

Батыргазиеву предстояло защитить титул временного чемпиона IBA в весе до 60 кг в бою с филиппинцем Альбертом Пагаром. Встреча закончилась в пользу Альберта, который отправил оппонента в нокаут в 5 раунде.

Гаджимагомедов защищал чемпионский титул по версии WBA против представителя Германии Леона Харта. Бой продлился все 12 раундов и остался за Муслимом.

Данный успех для Батыргазиева стал 12-м подряд на профессиональном уровне. Гаджимагомедов на этом же уровне одержал 5-ю победу подряд.