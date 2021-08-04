Вестник Кавказа

Боксеры из Дагестана защитили свои титулы

Боксеры из Дагестана защитили свои титулы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Уфе прошел боксерский турнир "Ночь чемпионов". Альберт Батыргазиев одержал победу над представителем Филиппин. Муслим Гаджимагомедов выиграл у Леона Харта из Германии.

Турнир среди боксеров-профессионалов "Ночь чемпионов" состоялся в Уфе. На нем свои титулы защитили боксеры Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов.

Батыргазиеву предстояло защитить титул временного чемпиона IBA в весе до 60 кг в бою с филиппинцем Альбертом Пагаром. Встреча закончилась в пользу Альберта, который отправил оппонента в нокаут в 5 раунде.

Гаджимагомедов защищал чемпионский титул по версии WBA против представителя Германии Леона Харта. Бой продлился все 12 раундов и остался за Муслимом.

Данный успех для Батыргазиева стал 12-м подряд на профессиональном уровне. Гаджимагомедов на этом же уровне одержал 5-ю победу подряд.

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