Вестник Кавказа

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Победу боксер одержал судейским решением.

Представитель России Артур Бетербиев в упорном поединке одолел соотечественника Дмитрия Бивола в матче за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде. 

12-раундовый бой получился упорным и равным. Первая половина поединка проходила с преимуществом Бивола, но финальная часть боксерской дуэли обозначила лидерство Бетербиева, который оказался лучше в трех заключительных раундах. Двое судей из трех отдали победу Бетербиеву. 

Накал страстей не утих и после боя. Решение судей вызвало неоднозначную реакцию в боксерской среде. Уступивший в поединке Дмитрий Бивол сообщил, что не понимает решение судей, а его промоутер был еще радикальнее в оценках, заявив, что Дмитрий "выиграл бой с запасом". 

В спортивной среде сразу после боя начали циркулировать разговоры о реванше, но конкретных сроков пока никто не озвучивает. Триумфатор Эр-Рияда Бетербиев заявил, что к готов к новому вызову от Дмитрия, но минимум через полгода. 

Уникальности событию добавил тот факт, что оба российских боксера оставались непобедимыми до боя в столице Саудовской Аравии. У Бетербиева теперь 21 победа, для Бивола же встреча стала первым поражением в 24 боях, передает ТАСС.

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