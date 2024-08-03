Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Победу боксер одержал судейским решением.

Представитель России Артур Бетербиев в упорном поединке одолел соотечественника Дмитрия Бивола в матче за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде.

12-раундовый бой получился упорным и равным. Первая половина поединка проходила с преимуществом Бивола, но финальная часть боксерской дуэли обозначила лидерство Бетербиева, который оказался лучше в трех заключительных раундах. Двое судей из трех отдали победу Бетербиеву.

Накал страстей не утих и после боя. Решение судей вызвало неоднозначную реакцию в боксерской среде. Уступивший в поединке Дмитрий Бивол сообщил, что не понимает решение судей, а его промоутер был еще радикальнее в оценках, заявив, что Дмитрий "выиграл бой с запасом".

В спортивной среде сразу после боя начали циркулировать разговоры о реванше, но конкретных сроков пока никто не озвучивает. Триумфатор Эр-Рияда Бетербиев заявил, что к готов к новому вызову от Дмитрия, но минимум через полгода.

Уникальности событию добавил тот факт, что оба российских боксера оставались непобедимыми до боя в столице Саудовской Аравии. У Бетербиева теперь 21 победа, для Бивола же встреча стала первым поражением в 24 боях, передает ТАСС.