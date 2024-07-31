Боксер Батыргазиев проведет бой против бывшего суперчемпиона Уолтерса

Боксер из Дагестана Альберт Батыргазиев встретится на ринге с бывшим суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом. Бой пройдет в Уфе.

Олимпийский чемпион-2020 и временный чемпион WBA Альберт Батыргазиев, родившийся в Дагестане, сразится с бывшим суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом из Ямайки, передает пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионская битва из 10 раундов состоитя в Уфе. Для представителя Дагестана поединок будет особенно важным, так как он станет первой возможностью в карьере отстоять чемпионский титул.

Отметим, что дагестанский боксер Батыргазиев добыл титул чемпиона IBA в бою против боксера из Кубы Ласаро Альвареса. В активе Батыргазиева 11 побед в 11 боях. Его соперник, Николас Уолтерс, добился 29 побед, проиграв лишь однажды.