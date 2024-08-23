Вестник Кавказа

Дагестанские боксеры завоевали пять медалей на всероссийском турнире

Дагестанские боксеры завоевали пять медалей на всероссийском турнире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прошедший в столице всероссийский турнир оказался успешным для боксеров из Дагестана. Спортсмены привезли в республику пять наград разного достоинства.

Боксеры из Дагестана стали призерами Всероссийского турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Спортивное мероприятие прошло в Москве. 

На ринг вышли около 250 боксеров со всей страны возрастом 15-16 лет. Начинающие боксеры представили 36 регионов.  

Триумфатором турнира в составе сборной Дагестана стал Мухаммад Алиев. Серебро для кавказской команды добыл Абу-Бакар Джафаров. Бронзовыми медалистами стали Байсангур Гакаев, Абилев Абилевов и Аминулла Динбагомаев. 

Отметим, что больше всего золотых медалей добыли боксеры из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 4 медали.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополь прирастет велодорожкой в 1,5 км

Ставрополь прирастет велодорожкой в 1,5 км

В Баку впервые пройдет Гран-при по фигурному катанию

В Баку впервые пройдет Гран-при по фигурному катанию

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Россияне стали равнодушны к футболу

Россияне стали равнодушны к футболу

Нурмагомедов получит титульный бой

Нурмагомедов получит титульный бой

&quot;Динамо Махачкала&quot; уступил московскому &quot;Динамо&quot;

"Динамо Махачкала" уступил московскому "Динамо"

Аншлаг ожидается на динамовском дерби в Дагестане

Аншлаг ожидается на динамовском дерби в Дагестане

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Кабардино-Балкария примет Кубок России по авиамодельному спорту

Кабардино-Балкария примет Кубок России по авиамодельному спорту

&quot;Карабах&quot; уступил &quot;Тоттенхэму&quot; в Лондоне

"Карабах" уступил "Тоттенхэму" в Лондоне

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы