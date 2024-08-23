Дагестанские боксеры завоевали пять медалей на всероссийском турнире

Прошедший в столице всероссийский турнир оказался успешным для боксеров из Дагестана. Спортсмены привезли в республику пять наград разного достоинства.
Боксеры из Дагестана стали призерами Всероссийского турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Спортивное мероприятие прошло в Москве.
На ринг вышли около 250 боксеров со всей страны возрастом 15-16 лет. Начинающие боксеры представили 36 регионов.
Триумфатором турнира в составе сборной Дагестана стал Мухаммад Алиев. Серебро для кавказской команды добыл Абу-Бакар Джафаров. Бронзовыми медалистами стали Байсангур Гакаев, Абилев Абилевов и Аминулла Динбагомаев.
Отметим, что больше всего золотых медалей добыли боксеры из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 4 медали.