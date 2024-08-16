Первую в России Аллею славы бокса в Краснодаре откроет Губерниев

Уже в предстоящую среду, 28 августа, в Краснодаре пройдет открытие Аллеи славы бокса ЮФО – почетный арт-объект кубанских спортсменов будет открывать известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В среду, 28 августа, в 18 часов в Краснодаре стартует знаковое событие – в краевом центре торжественно откроется первая в России Аллея славы бокса, сообщила пресс-служба ГК ТОЧНО.

Церемонию открытия Аллеи проведет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а участие в мероприятии примут знаменитые боксеры ЮФО и общественные деятели, передает портал Юга.ру.

Длина Аллеи – 100 метров: ее украсит 41 именная звезда боксеров ЮФО, побеждавших в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Рядом с каждой из звезд будет оттиск кулака чемпиона и QR-код, перейдя по которому, можно будет попасть на сайт с его биографией. Главным арт-объектом Аллеи станет бронзовая скульптура "Будущий чемпион".

Не забыли авторы проекта и о будущих, а ныне еще подрастающих чемпионах – для них пустыми оставлено еще девять звезд.