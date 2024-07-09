В Краснодаре рассказали о "Парке облаков"

В скором времени парк "Краснодар" в кубанской столице станет больше почти на 20 гектаров – в городе ведется интенсивное строительство новой зеленой зоны, которая будет больше знаменитого Японского сада.

Общая площадь новой локации – "Парка облаков", строящегося в Краснодаре - займет 19 га, сообщила в своем Telegram-канале "Парк Галицкого Краснодар" пресс-служба парка.

"Это в 2,5 раза больше, чем Японский сад"

- пресс-служба парка

"Парк облаков" будет представлять собой многофункциональную рекреационно-ландшафтную зону с арт-объектами, фонтанами и водоемами – первый его этап сдадут в эксплуатацию в апреле 2025 года.

Новый парк строится с апреля прошлого 2023 года – на месте старой лесополосы выросла новая прогулочная зеленая зона, на которой уже установлены широкие качели, скамейки-лежаки, деревянные кресла и необычные оригинальные лавочки.

В скорее в парке появится необычная подсветка на стволах деревьев – она будет выполнена в виде обручей и преобразит парк в вечернее время.

Новый парк займет пространство между Японским садом и дубовой аллеей, сообщила представитель пресс-службы парка Нина Долгополова.