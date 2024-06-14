Новороссийск обзаведется "карманными" парками

В скором времени в кубанском Новороссийске появятся карманные парки –проект такой понравившейся зеленой микрозоны жители города уже могут выбрать на платформе "Мой Новороссийск".

В краснодарском приморском Новороссийске сегодня стартовало народное голосование за лучший проект карманного парка, эскизы которых присылали сами местные жители, сообщил в своем Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко.

"Выбираем лучшую идею карманного парка, к благоустройству которого приступим уже в этом году. С 4 июня 2024 года жители города-героя присылали свои идеи с предложениями и проектами по благоустройству новых точек притяжения. Лучшие из них представлены на опрос пользователей платформы "Мой Новороссийск", который продлится с 8 по 21 июля 2024 года"

- Андрей Кравченко

Всего на платформе "Мой Новороссийск" представлены семь проектов таких парков, выбрать же можно лишь один из них. Это макет придомовой территории на проспекте Дзержинского, беседка "Цилиндр" в сквере Пушкина, спортивный комплекс и зона отдыха на проспекте Ленина, качели с беседкой в переулке Днепровский, зона отдыха для пенсионеров в Абрау-Дюрсо и аллея в станице Раевской. Голосование продлится до 21 июля.

Напомним, карманный парк – это это маленькие озелененные пространства площадью до 0,4 гектара, которые не требуют выделения отдельной территории и могут быть организованы в свободном, неиспользуемом месте или "кармане" между двумя домами, на заброшенном пустыре, над пешеходной зоной.

Как правило, в таком "парке" имеется своя отличительная черта, фишка в виде необычного использования окружающего ландшафта, которое делает место уникальным. Такие "камерные" зеленые площадки становятся все популярнее у урбанистов во всем мире.