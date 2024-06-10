Чиновники Каспийска решили вопрос благоустройства вместо жителей города

Чиновники дагестанского Каспийска нашли простой выход из сложного вопроса выбора городских объектов для дальнейшего благоустройства – они взяли это "тяжкое бремя" на себя и сами проголосовали за нужные им вместо горожан.

Дагестанские следователи заподозрили в самоуправстве руководителя проектного отдела МФЦ и начальника отдела администрации города Каспийска – как полагают в МВД по Дагестану, они собственноручно проголосовали за благоустройство тех городских объектов, которые выгодны лично им.

Чиновники сформировали базу из данных 4 тыс человек, которые обращались в МФЦ, и получили незаконный доступ к их учетным записям на портале "Госуслуги". Не поставив жителей в известность и не получив их согласия, воспользовавшись личными кабинетами граждан они проголосовали за объекты, которые выбирают для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды", полагает следствие, передает "АиФ-Дагестан".

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации по материалам регионального УФСБ России в отношении чиновников возбуждено уголовное дело, ведется расследование, на время которого учетные записи граждан будут заблокированы.