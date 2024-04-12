Миллиард рублей украли на поддержке семей с детьми на Кавказе

Организованная группа похищала средства, предназначенные для социальных выплат, в регионах ЮФО и СКФО. Всего злоумышленникам удалось украсть миллиард рублей.

Организованную группу раскрыли и ликвидировали на Кавказе, сообщается на сайте ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что она действовала на территории нескольких регионов. В операции участвовали также МВД и Росгвардия.

Сообщается, что преступники похищали деньги из Социального фонда, а также у "Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования" Ингушетии.

В итоге они украли у государства более миллиарда рублей, что оценивается как особо крупный размер.

"В частности, в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами Российской Федерации в этих странах"

– ЦОС ФСБ

Преступная схема состояла в том, что подозреваемые составляли поддельные договоры ипотечного займа, которые якобы были подписаны оператором и отдельными людьми. Согласно этим подложным документам, государство перечисляло оператору деньги, которые обналичивали и забирали себе участники преступлений.

Было открыто уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при получении выплат (ст. 159 Уголовного кодекса).

Дома и на рабочих местах у подозреваемых в Ингушетии и Северной Осетии провели 15 обысков. Для них самих выбрана мера пресечения.