Миллионы рублей похищены при ремонте стадиона в Махачкале

Особо крупное хищение было совершено мошенниками в Махачкале при капитальном ремонте стадиона, сообщает СУ СКР по Дагестану.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Речь идет о стадионе, который ранее носил имя Елены Исинбаевой.
"По версии следствия, должностные лица ГБУ РД "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" и руководители ООО "АВИС" внесли в отчетные документы (акт о приемке выполненных работ и др.), ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в них завышенные объемы на общую сумму более 4,4 млн рублей"
– следствие
В итоге из-за действий подозреваемых бюджет Дагестана понес серьезный ущерб, размер которого оценивается как особо крупный.
Следствие продолжается.
Напомним, легкоатлетический стадион в центре столицы Дагестана ранее назывался "Труд". В 2017 году он получил имя в честь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Прежнее название локации вернули в августе прошлого года.