Вестник Кавказа

Миллионы рублей похищены при ремонте стадиона в Махачкале

Миллионы рублей похищены при ремонте стадиона в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Капремонт бывшего стадиона имени Елены Исинбаевой (ныне "Труд") вылился в уголовное дело для представителей управляющей компании и подрядчика. В дагестанском управлении СКР назвали сумму – 4,4 млн рублей.

Особо крупное хищение было совершено мошенниками в Махачкале при капитальном ремонте стадиона, сообщает СУ СКР по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Речь идет о стадионе, который ранее носил имя Елены Исинбаевой.

"По версии следствия, должностные лица ГБУ РД "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" и руководители ООО "АВИС" внесли в отчетные документы (акт о приемке выполненных работ и др.), ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в них завышенные объемы на общую сумму более 4,4 млн рублей"

– следствие

В итоге из-за действий подозреваемых бюджет Дагестана понес серьезный ущерб, размер которого оценивается как особо крупный.

Следствие продолжается.

Напомним, легкоатлетический стадион в центре столицы Дагестана ранее назывался "Труд". В 2017 году он получил имя в честь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Прежнее название локации вернули в августе прошлого года.

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