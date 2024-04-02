Возведение трех объектов остановили в Махачкале

В столице Дагестана остановили строительство трех объектов. Все они возводились с нарушениями. Собрана документация для последующего обращения в суд.

Мэрия Махачкалы сообщила об остановке строительных работ на трех объектах – все они находятся на территории столицы Дагестана.

В администрации дагестанской столицы заявили, что здание на улице Танкаева, 13 было построено без документов, которые подтверждали бы получение разрешения на его возведение.

Еще два объекта – один по адресу улица Танкаева, 80, второй – улица Хизроева, 106 – строились с отклонением от параметров. В частности, строители допустили нарушение границы соседних участков.

Все нарушения зафиксированы, собраны документы, необходимые для обращения в суд.