Вестник Кавказа

Возведение трех объектов остановили в Махачкале

Возведение трех объектов остановили в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана остановили строительство трех объектов. Все они возводились с нарушениями. Собрана документация для последующего обращения в суд.

Мэрия Махачкалы сообщила об остановке строительных работ на трех объектах – все они находятся на территории столицы Дагестана.

В администрации дагестанской столицы заявили, что здание на улице Танкаева, 13 было построено без документов, которые подтверждали бы получение разрешения на его возведение.

Еще два объекта – один по адресу улица Танкаева, 80, второй – улица Хизроева, 106 – строились с отклонением от параметров. В частности, строители допустили нарушение границы соседних участков.

Все нарушения зафиксированы, собраны документы, необходимые для обращения в суд.

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