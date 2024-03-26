Миллиарды похищены при строительстве автозавода на Ставрополье

Трое лиц, совместно похитивших 4,6 млрд рублей в Ставропольском крае, получили сроки. Преступление они совершили во время создания автомобильного завода. У мужчин также изъяты крупные суммы.

Длительные сроки получили в Ставрополе члены ОПГ, совершившей огромные хищения при строительстве автозавода, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

Суд установил, что за 4 года, с 2014 по 2018 год, трое мужчин в составе ОПГ, украли почти 4,7 млрд рублей.

"Кроме того, участники организованной преступной группы, создав фиктивный документооборот между подконтрольными им юридическими лицами, похитили из бюджета России денежные средства в сумме 62 400 024,93 рубля в виде возмещения налога на добавленную стоимость"

– суд

В итоге обвиняемые были признаны виновными в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном путем обмана и с использованием служебного положения.

Самый суровый приговор – 10 лет колонии, штраф в полмиллиона и ограничение свободы на полтора года. Двум другим подсудимым придется провести в колонии 6,5 лет и 4 года соответственно, их штрафы – 250 тыс и 100 тыс рублей.

Уточняется, что осужденные действовали во время создания и запуска сборочного автозавода. Они взяли в банке кредиты, деньги затем перечислили на счета связанных с ними юрлиц и обналичили.

"Денежные средства в размере $3 489 171, €372 051, 1 835 000 рублей, а также транспортные средства осужденных обращены в доход государства"

– суд