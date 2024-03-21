ОПГ из Минэкономразвития раскрыли на Ставрополье

На Ставрополье разоблачили ОПГ, которая занималась рейдерским захватом. В нее входила сотрудники Минэкономразвития края и местные бизнесмены. Возбуждены уголовные дела.

Организованную преступную группу, нанимавшуюся рейдерством, раскрыли в Ставропольском крае. Она причастна к захвату компании по добыче минеральной воды в одном из региональных месторождений, сообщает ФСБ.

Как заявили в ведомстве, это была преступная группа коррупционеров, состоящая из высших представителей министерства экономического развития Ставрополья и краевых бизнесменов.

В ходе 17 обысков, которые проходили в Москве и Московской области, а также в Ставропольском крае, у задержанных нашли и изъяли крупные денежные средства, оружие, средства связи и машины премиум-класса.

Преступники незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды для будущего рейдерского захвата организации. Помимо этого, ОПГ занималась хищением природного газа в особо крупном размере.

Отмечается, что против пойманных преступников заведены и расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. В настоящее время они заключены под стражу.