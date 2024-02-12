Республики СКФО замкнули рейтинг зарплат в малых городах

Регионы Северного Кавказа оказались последними в рейтинге зарплат в небольших городах. Аутсайдером стала Чеченская Республика, а лидером ЯНАО.

Республики Северо-Кавказского федерального округа расположились на последних строчках в рейтинге зарплат в средних и малых населенных пунктах, исследование провели эксперты РИА Новости.

Список замкнула Чеченская Республика, где жители могут купить на среднюю заработную плату 1,37 фиксированного набора товаров и услуг. Регион расположился на 82 месте.

Чуть лучше дела обстоят в Ингушетии (1,6 фиксированного набора – 81 место), Кабардино-Балкарии ( 1,65 набора – 80 место), Дагестане (1,68 набора – 79 место), Карачаево-Черкесии (1,75 набора – 78 место).

Северная Осетия в рейтинге оказалась на 75 месте, там жители небольших городов могут позволить приобрести 1,9 фиксированного набора. Лучший результат на Кавказе показал Ставропольский край – 2,11 набора и 65 место в списке.

Отмечается, что лидерство в рейтинге сохранили ЯНАО (5,33), Ненецкий автономный округ (4,64) и Магаданская область (4,49).

Стоит добавить, что города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – не были включены в список.