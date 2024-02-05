Северный Кавказ стал лучше жить

Субъекты Северного Кавказа улучшили показатели в рейтинге регионов России по качеству жизни. Лидером в СКФО стал Ставропольский край, в России – Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» составили рейтинг по качеству жизни из российских регионов, основанный на официальных данных.

Исследователи отметили, что субъекты СКФО в 2023 году улучшили свои позиции по сравнению с показателями 2022 года. Заметно улучшился уровень жизни в Северной Осетии, которая в рейтинге поднялась на 9 позиций – на 65-е место.

Позиции КЧР, КБР и Дагестана также улучшились на одну строчку: Карачаево-Черкесия в рейтинге занимает 79-е место, Кабардино-Балкария – 64-е, а Дагестан – 67-е. Не изменились позиции Ингушетии, которая в рейтинге оказалась на 84-й строчке.

Ставропольский край, несмотря на потерю двух строчек, остается лучшим регионом Северного Кавказа по качеству жизни – 27-е место. Чечня в этом рейтинге находится на 68-м.

Стоит добавить, что лидерами по России стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, которые остаются на вершине рейтинга на протяжении нескольких лет.