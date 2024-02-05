Границы Ставрополя могут измениться в ближайшее время

Площадь Ставрополя скоро может увеличиться. Эта возможность будет обсуждаться на публичных слушаниях. Кроме того, все желающие могут направить свои предложения властям города.

Ставрополь может в ближайшее время стать больше – публичные слушания, посвященные изменению городских границ, пройдут в администрации 26 февраля.

По словам депутата гордумы Александра Куриленко, площадь Ставрополя может прирасти участком в 380 га, который сейчас относится к Шпаковскому району и расположен в юго-восточном направлении от Ставрополя.

Эти земли имеют сельскохозяйственное предназначение. Кроме того, Ставрополь может получить и два участка дорог.

Пока жители Ставрополя могут направлять свои мысли и инициативы в приемную первого вице-мэра.