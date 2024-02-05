Ставрополь станет больше: как изменятся границы?

Столица Ставропольского края вскоре может вырасти. Город изменит свои границы за счет включения части территорий соседнего муниципалитета. Что войдет в границы Ставрополя, если инициатива будет поддержана, и зачем Ставрополь хотят увеличить?

Один из самых больших городов на Северном Кавказе вскоре может стать еще больше. Власти Ставрополя задумались о расширении городских границ. Увеличить Ставрополь хотят за счет Шпаковского района, при этом к городу планируется присоединить только определенные территории. Что такое Ставрополь сегодня, где он находится и что хочет присоединить к себе?

Ставрополь

Ставрополь - административный центр Ставропольского края, один из крупнейших городов в СКФО.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополь был основан как крепость в 1777 году, а городом стал в 1785 году. Интересно, что до 1935 года он носил имя Ставрополь-Кавказский - существовал и другой Ставрополь, на Волге, позже переименованный. Сегодня это город Тольятти.

Где находится Ставрополь?

Афоризм «Ставрополь – врата Кавказа» оправдан: город расположен на холмах и распадках в центральной части Предкавказья, в самой высокой его части, на Ставропольской возвышенности. Ставрополь стоит ровно на водоразделе бассейнов Азовского и Каспийского морей. Кроме того, город пересекает 45 параллель, Ставрополь на равном расстоянии находится и от экватора, и от Северного полюса. Эту параллель называют золотой серединой Земли.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Площадь и границы Ставрополя

Площадь Ставрополя - 171,7 кв км. Около 46% территории Ставрополя застроено, город насчитывает свыше 500 улиц.

Город вместе с хутором Грушевый составляют городской округ Ставрополь. Также к округу относят Сенгилеевское водохранилище, несмотря на то, что оно находится за пределами городской черты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Граница города Ставрополь составляет 165,3 км. В городе проживают 550 тыс человек, население стабильно прирастает.

Административное деление Ставрополя

Ставрополь в рамках административно-территориального устройства - город краевого значения, центр региона. Город включает три района:

Ленинский район, включающий 12 микрорайонов, население 128,5 тыс человек,

Октябрьский район, 6 микрорайонов, 101 тыс человек,

Промышленный район, 15 микрорайонов, 320,3 тыс человек.

Промышленный - самый крупный городской район, ему подчинен хутор Грушевый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые деление на районы было введено в Ставрополе в 1930-е годы. Количество районов и их названия несколько раз менялись. В 1977 году установлены три района, существующие по сей день.

Ставрополь и Шпаковский район

Ставропольский край включает 16 муниципальных округов (районов), один из них - Шпаковский.

Шпаковский округ, если посмотреть на карту, как бы окружает Ставрополь. Краевой центр находится практически в центре района и всего в 5 км от административного центра Шпаковского округа - города Михайловск.

© Фото: Администрация Шпаковского муниципального округа

На территории Шпаковского района находятся два водохранилища - Сенгилеевское и Егорлыкское, первое относится к городскому округу Ставрополь.

Район имеет границу с Андроповским, Кочубеевским, Изобильненским, Труновским, Грачевским районами Ставрополья, а также с Краснодарским краем.

В конце февраля границы Ставрополя могу измениться, к городу хотят отнести свыше 300 га, относящихся ныне к Шпаковскому району. Состоятся публичные слушания в администрации города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополь может стать больше за счет Татарского (Татарка) и Деминского (Демино) отделов Шпаковского округа. В Деминском отделе проживает 3,8 тыс человек в трех населенных пунктах, его площадь 99,7 кв км. Татарский отдел крупнее, он включает 9 населенных пунктов с общим населением 8,4 тыс, площадь Татарки - 299 кв км.

Таким образом, Ставрополь вплотную приблизится к границе соседнего региона - Краснодарского края.

Зачем увеличивать Ставрополь?

Власти города, планирующие расширить границы, считают, что дополнительные территории помогут краевому центру усилить градостроительный потенциал. Также расширение Ставрополя хорошо скажется на миграционных процессах и на развитии экономики края.