Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с генсеком Содружества Наций

Спикер парламента Азербайджана в рамках COP29 в Баку встретилась с генсеком Содружества Наций. Они обсудили поддержку малых островных государств и сотрудничество.

Состоялась встреча спикера Милли Меджлиса АР Сахиби Гафаровой с генеральным секретарем Содружества Наций Патрисией Скотленд.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Содружеством, 29-ую Конференцию Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая в эти дни проходит в Баку, а также глобальные инициативы Азербайджана, выдвинутые в рамках председательства.

Впервые Патрисия Скотленд посетила АР в мае 2024 в качестве генсека Содружества. Гафарова с удовлетворением вспомнила предыдущие встречи со Скотленд и отметила, что майский визит позволил наладить институциональное сотрудничество между Азербайджаном и странами Содружества. Практические особенности этого сотрудничества включают оказание поддержки, как политической, так и финансовой, развивающимся малым островным государствам через Содружество.

Спикер Милли Меджлиса рассказала о гуманитарной и технической помощи, оказываемой Азербайджаном малым островным государствам, об инициативах, выдвинутых Баку в период председательства в Движении неприсоединения.

Проблема изменения климата - одно из важнейших направлений сотрудничества. Было отмечено, что малые островные государства наиболее уязвимы к изменению климата, и они сталкиваются с наихудшими последствиями изменения климата и даже с угрозой существования. Подчеркивалось, что в рамках COP29 прошел Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата, на котором выступил президент АР Ильхам Алиев, отметив текущие проблемы изменения климата, затрагивающие малые островные развивающиеся государства, а также практические шаги Азербайджана по поддержке этих стран. COP29 позволит голосам этих стран быть услышанными еще больше.

Кроме того, Сахиба Гафарова сообщила гостье о Парламентской встрече, запланированной на 16-17 ноября Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским Союзом, мероприятие пройдет в рамках COP29, в нем примут участие до 330 представителей парламентов различных стран и международных организаций.

Патрисия Скотленд поздравила Азербайджан с председательством на COP29 и пожелала успехов республике в ее деятельности во время председательства. Также она высоко оценила поддержку Азербайджана малым островным государствам.