Поезд наехал на девушку в Дагестане

В Махачкале поезд сбил юную девушку. Она не заметила приближающийся поезд, так как была в наушниках. Ее доставили в больницу.

Юная дагестанка попала под грузовой поезд в Махачкале, началась проверка, пишет пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел на перегоне станции Махачкала – Тарки. Девушка не заметила приближающийся поезд, так как во время происшествия была в наушниках.

Отмечается, что пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Место аварии осмотрели следователи, они устанавливают причины случившегося.