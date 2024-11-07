Вестник Кавказа

Поезд наехал на девушку в Дагестане

Поезд наехал на девушку в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале поезд сбил юную девушку. Она не заметила приближающийся поезд, так как была в наушниках. Ее доставили в больницу.

Юная дагестанка попала под грузовой поезд в Махачкале, началась проверка, пишет пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел на перегоне станции Махачкала – Тарки. Девушка не заметила приближающийся поезд, так как во время происшествия была в наушниках.

Отмечается, что пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Место аварии осмотрели следователи, они устанавливают причины случившегося.

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