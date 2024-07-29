Вестник Кавказа

В обрыв в Дагестане рухнул автомобиль

В обрыв в Дагестане рухнул автомобиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в Ботлихском районе Дагестана с высоты в 10 метров в обрыв рухнул легковой автомобиль, в салоне которого находились 5 человек – все они были доставлены в больницу Ботлиха с травмами различной степени тяжести.

Сегодня днем недалеко от Ботлиха водитель легковой "Лады" не справился с управлением, и с полным комплектом пассажиров автомобиль рухнул в обрыв, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Житель села Миарсо за рулем "Лада 111930" не справился с управлением и съехал в обрыв высотой 10 метров"

- МВД Дагестана

К счастью, обошлось без жертв – очевидно, от трагедии спасла небольшая высота обрыва, но пострадали в аварии все – прибывшая по вызову бригада "скорой" госпитализировала водителя и четырех его пассажирок, жительниц Ботлихского района, в центральную районную больницу Ботлиха с различными травмами, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия приостановила поставки газа в Армению

Россия приостановила поставки газа в Армению

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Виновника массового ДТП в тоннеле установили в Сочи

Виновника массового ДТП в тоннеле установили в Сочи

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Мужчина погиб на трассе &quot;Кавказ&quot; в Дагестане

Мужчина погиб на трассе "Кавказ" в Дагестане

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Авария отключила отопление в Ессентуках

Авария отключила отопление в Ессентуках

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы