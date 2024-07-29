В обрыв в Дагестане рухнул автомобиль

Сегодня днем в Ботлихском районе Дагестана с высоты в 10 метров в обрыв рухнул легковой автомобиль, в салоне которого находились 5 человек – все они были доставлены в больницу Ботлиха с травмами различной степени тяжести.

Сегодня днем недалеко от Ботлиха водитель легковой "Лады" не справился с управлением, и с полным комплектом пассажиров автомобиль рухнул в обрыв, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Житель села Миарсо за рулем "Лада 111930" не справился с управлением и съехал в обрыв высотой 10 метров"

- МВД Дагестана

К счастью, обошлось без жертв – очевидно, от трагедии спасла небольшая высота обрыва, но пострадали в аварии все – прибывшая по вызову бригада "скорой" госпитализировала водителя и четырех его пассажирок, жительниц Ботлихского района, в центральную районную больницу Ботлиха с различными травмами, передает "Интерфакс".