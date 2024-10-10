Внешнеторговый оборот Грузии вырос на более чем 5% в 2024 году

В Грузии зафиксировали рост торгового оборота с иностранными государствами за 10 месяцев 2024 года. Общий объем оборота товаров составил около $19 млрд.

Объем внешней торговли в Грузии составил $19 млрд с начала года по октябрь, рост составил 5,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, поведала служба статистики "Сакстат".

Рост импорта в этом году составил около 5%. Грузия ввезла товаров на более чем $13,5 млрд. Экспорт также вырос – на 7,4%. Общий объем экспортированных товаров в денежном выражении составил порядка $5,5 млрд.

Отметим, что в 2023 году внешнеторговый оборот страны составил $21,5 млрд.