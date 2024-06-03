Доллар превысил 100 рублей на бирже

Согласно информации на бирже, валютный курс доллара достиг 100,2 рубля. Вероятная причина – нестабильность на нефтяном рынке в мире.

Курс американского доллара на валютном рынке подрос до 100,2 рублей, согласно информации на бирже.

На этой неделе курс доллара поднимался до 98 рублей. По состоянию на 15:37 по мск курс доллара немного опустился, до 99,7 рублей.

В качестве одной из причин ослабления рубля эксперты выделяют нестабильную ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Почему растет доллар?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что сейчас происходит прогнозируемой ослабление рубля.

"Насколько мне известно, Минэкономразвития довольно давно прогнозировало, что к концу года доллар будет превышать 90 рублей, а в следующем году приблизится к отметке в сто рублей. Как мы видим, реальность несколько опередила этот прогноз. Здесь нужно учитывать, что из-за налаживания логистических цепочек и роста импорта в РФ сформировался своего рода отток капитала. По этой причине рубль ослабевает быстрее ожидаемого", - прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что в ослаблении рубля заинтересованы власти, потому что более дешевый относительно других валют рубль позволяет сбалансировать бюджет, увеличить средства в Фонде национального благосостояния и международные резервы ЦБ, а в совокупности это все необходимо для обеспечения финансовой и экономической безопасности России. В условиях СВО это особенно важно", - подчеркнул Мехти Мехтиев.

"Как известно, в России сейчас постоянно растут бюджетные расходы. Валютная выручка при конвертации в ослабевший рубль приносит больше бюджетных доходов. Поэтому для бюджета доллар по 100 рублей – это позитивное событие", - заключил экономист.