Раскрыто имя нового главы Минэкономразвития Северной Осетии

Новым министром экономразвития Северной Осетии стал Марат Сокаев. Ранее эту должность занимал Марат Мрикаев.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил на пост министра экономического развития региона Марата Сокаева, пишет пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что региональный руководитель подписал указ о назначении сегодня.
Ранее Сокаев был директором Фонда выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии.
Стоит добавить, что до него министерской должностью руководил Марат Мрикаев.