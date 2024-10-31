Вестник Кавказа

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Активнее всех в РФ выпускали винную продукцию в нынешнем году КБР, Самарская область и Северная Осетия. О факторах роста производства рассказали в Россельхозбанке.

Первыми в рейтинге по росту выпуска вина стали Кабардино-Балкария, Самарская область и Северная Осетия, рассказала представитель Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

С января по август в КБР произвели 265 тыс дал вина, что на 485% больше прошлогодних показателей. Рост в Самарской области достиг показателей в 173%, а в Северной Осетии – 163%.

Винокурова поделилась причинами внушительного роста.

«Факторы такого резкого старта: благоприятный климат, государственная поддержка, в том числе субсидирование, возрождение традиций, применение современных методов ухода за растениями и, что очень важно, вера покупателя в своего производителя»

- Екатерина Винокурова

Напомним, что российское правительство увеличит финансовую поддержку винодельням и виноградникам в 2025 году. Она составит 4 млрд рублей, что на 500 млн больше, выделенных средств в текущем году.

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