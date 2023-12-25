Вестник Кавказа

Неблагоприятная погода негативно повлияла на урожай винограда в России

Неблагоприятная погода негативно повлияла на урожай винограда в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Урожай винограда пострадал от плохой погоды в этом году, поэтому в некоторых районах зафиксирована недостача продукции. Тем не менее, природные катаклизмы положительно повлияли на вкус вина.

По итогам текущего года урожай винограда в России может составить 800 тыс т. Соответствующие цифры прогнозирует вице-президент РФ Дмитрий Патрушев. Он делает такую оценку, несмотря на неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожай.

«И для виноградарства этот год, наверное, можно охарактеризовать как достаточно тяжелый, как в целом для всего сельского хозяйства. Весенние заморозки и потом недостаток влаги стали причиной того, что мы видели недостаток сбора, повреждения винограда в этих хозяйствах. Но, несмотря на все эти сложности, 800 тыс. тонн, я думаю, что мы соберем»

- Дмитрий Патрушев

Зато природные катаклизмы, обрушившиеся на страну, улучшили качество выращенного в этом году винограда. Оно стало лучшим за последнее время, отметил вице-премьер. Благодаря этому вино может приобрести интересный вкус.

Дмитрий Патрушев также заявил, что Россия произведет 70 млн дал по итогам 2024 года. На сегодняшний день произведено уже 47 млн дал.

По мнению вице-премьера, это говорит об укреплении позиций российского вина на рынке.

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