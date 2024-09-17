В Астрахани нашли огромное нефтяное пятно

В Астрахани в районе реки Золотой Затон в устье Волги, прямо напротив одноименного ресторана на улице Нахимова, обнаружили огромное пятно из нефтяной пленки, площадь которого составила почти 24 тысячи квадратных метров.

В Астрахани обнаружили большое нефтяное пятно на реке Золотой Затон в устье Волги, оно раскинулось прямо напротив одноименного ресторана на улице Адмирала Нахимова, пишет региональный интернет-портал Астрахань.ру.

Сообщили об экологической катастрофе в местное отделение Росприроднадзора сами астраханцы – на место немедленно выехали специалисты ведомства, сообщает "АиФ-Астрахань".

При обследовании они выяснили, что поверхность воды покрылась масляной пленкой с мазутными пятнами. Площадь разлива с характерным запахом нефтепродуктов составила 23857 квадратных метров, установить источник загрязнения пока не удалось.

Сотрудники аккредитованной лаборатории ФГБУ "СевКасптехмордирекция" отобрали пробы воды, которые в лабораторных условиях проверят на превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, после чего будет оценен ущерб, нанесенный Золотому Затону.

Вскоре ликвидацией нефтяного пятна займутся специалисты соответствующих служб.

Также в Росприроднадзоре надеются, что результаты анализов помогут установить виновника загрязнения, который понесет ответственность по всей строгости закона.