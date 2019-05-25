Вестник Кавказа

Ильхам Алиев провел встречи с представителями Китая и Греции на COP29

Ильхам Алиев провел встречи с представителями Китая и Греции на COP29
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с зампремьера Китая. Позже у него состоялись переговоры с премьер-министром Греции.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел еще две встречи в рамках конференции ООН по климату COP29, которая проходит в Баку.

Сперва глава азербайджанского государства провел переговоры с заместителем премьер-министра Китайской Народной Республики Дином Сюэсяном.

Затем у руководителя Азербайджанской Республики состоялась встреча с председателем греческого правительства Кириакосом Мицотакисом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан стал одним из лидеров поставок газа в Европу в прошлом году

Азербайджан стал одним из лидеров поставок газа в Европу в прошлом году

Греция увеличила траты на азербайджанский газ

Греция увеличила траты на азербайджанский газ

Баку и Афины свяжет прямой рейс

Баку и Афины свяжет прямой рейс

Азербайджан и Греция обсудят поставки газа

Азербайджан и Греция обсудят поставки газа

Заполнение TAP газом началось в Греции

Азербайджанский государственный экономический университет провел День выпускника в Греции

Азербайджанский государственный экономический университет провел День выпускника в Греции

В Баку прекрасная арена для Чемпионата мира по художественной гимнастике – греческая команда

В Баку прекрасная арена для Чемпионата мира по художественной гимнастике – греческая команда

Зохра Агамирова лидирует в многоборье XXXVII Чемпионата мира по художественно гимнастике в Баку после первого круга

Зохра Агамирова лидирует в многоборье XXXVII Чемпионата мира по художественно гимнастике в Баку после первого круга

Иоанна Магопулу: AGF всегда организует международные турниры красиво

Иоанна Магопулу: AGF всегда организует международные турниры красиво

София Паппа: ЧЕ по аэробике в Баку – лучшие соревнования, где я участвовала

София Паппа: ЧЕ по аэробике в Баку – лучшие соревнования, где я участвовала

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы