Ильхам Алиев провел встречи с представителями Китая и Греции на COP29

Президент Азербайджана встретился с зампремьера Китая. Позже у него состоялись переговоры с премьер-министром Греции.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел еще две встречи в рамках конференции ООН по климату COP29, которая проходит в Баку.

Сперва глава азербайджанского государства провел переговоры с заместителем премьер-министра Китайской Народной Республики Дином Сюэсяном.

Затем у руководителя Азербайджанской Республики состоялась встреча с председателем греческого правительства Кириакосом Мицотакисом.