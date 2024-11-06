Ильхам Алиев и президент Болгарии провели встречу в Баку

В Баку на полях COP29 сегодня прошли переговоры президентов Азербайджана и Болгарии. В начале встречи Ильхам Алиев и Румен Радев приняли участие в подписании Соглашения о совместном развитии между SOCAR и Asarel Energy.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел еще одну встречу в рамках климатической конференции COP29, которая стартовала в Баку 11 ноября.

Глава азербайджанского государства встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Однако вначале главы государств приняли участие в церемонии подписания Соглашения о совместном развитии между SOCAR и Asarel Energy.