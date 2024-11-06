Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и президент Болгарии провели встречу в Баку

Ильхам Алиев и президент Болгарии провели встречу в Баку
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
В Баку на полях COP29 сегодня прошли переговоры президентов Азербайджана и Болгарии. В начале встречи Ильхам Алиев и Румен Радев приняли участие в подписании Соглашения о совместном развитии между SOCAR и Asarel Energy.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел еще одну встречу в рамках климатической конференции COP29, которая стартовала в Баку 11 ноября.

Глава азербайджанского государства встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Однако вначале главы государств приняли участие в церемонии подписания Соглашения о совместном развитии между SOCAR и Asarel Energy.

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Ильхам Алиев и президент Болгарии провели встречу в Баку
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев и президент Болгарии провели встречу в Баку
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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