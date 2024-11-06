Вестник Кавказа

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

"Вестник Кавказа"
На COP29 представили российские неправительственные инициативы
В первый день 29 Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоялась экспертная сессия «Роль неправительственного сектора в решении задач по адаптации к климатическим изменениям», организатором которой выступило Российское экологическое общество при поддержке Центра зеленой дипломатии РУДН.

На сессии был сделан обзор существующих проектов и инициатив неправительственного сектора России по адаптации к климатическим изменениям. В мероприятии приняли участие представители Фонда «Чистые моря» и Фонда «Озеро Байкал», Ассоциации «АРВИС», Газпромбанка и Всероссийского молодежного экоцентра «Экосистема» на Камчатке.  Модератором сессия стал глава Российского экологического общества, директор Центра зеленой дипломатии РУДН Рашид Исмаилов.

Рашид Исмаилов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия сегодня занимает активную позицию в глобальной климатической повестке. Но нужен справедливый и объективный подход в оценке усилий нашей страны. Это касается и правительства и бизнеса. Нам есть, что показать и со стороны неправительственного сектора. Мы такой практический опыт в Баку представили. Будем и дальше продвигать российские инициативы на других площадках. Зеленая дипломатия нам в помощь

- Рашид Исмаилов.

  • Генеральный директор Экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский и его заместитель Ольга Харькова выступили с докладом «Сохранение экосистемы Каспийского моря и биоразнообразия его живых ресурсов в условиях изменения климатических процессов». 
  • Евгений Хилинский, вице-президент Газпромбанка, поделился актуальными данными о деятельности финансовых институтов в реализации проектов по адаптации к изменениям климата.
  • О промышленных практиках цикличной экономики для предотвращения выбросов парниковых газов рассказал Никита Осокин, исполнительного директора Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС).
  • Яна Ломова, менеджер программ Всероссийского молодежного экологического центра «Экосистема», поделилась опытом вовлечения молодежной аудитории в повестку обеспечения справедливого перехода к устойчивому будущему.
  • Опыт успешной практики устойчивого лесовосстановления на Байкале,  как одной из мер адаптации к климатическим изменениям, продемонстрировала Анастасия Цветкова, генеральный директор Фонда «Озеро Байкал».
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мишустин и Гутерриш провели встречу на полях COP29

Мишустин и Гутерриш провели встречу на полях COP29

Михаил Мишустин прибыл в Баку для участия в COP29

Михаил Мишустин прибыл в Баку для участия в COP29

Ильхам Алиев выступил на Саммите малых островных государств

Ильхам Алиев выступил на Саммите малых островных государств

Мехрибан Алиева: COP29 — не арена для политических нападок

Мехрибан Алиева: COP29 — не арена для политических нападок

Грузия готова помочь в переговорах Азербайджана и Армении

Грузия готова помочь в переговорах Азербайджана и Армении

Азербайджан укрепится в «зеленой» энергетике благодаря COP29

Азербайджан укрепится в «зеленой» энергетике благодаря COP29

Азербайджан на COP29 напомнил о загрязнении Каспийского моря Арменией

Азербайджан на COP29 напомнил о загрязнении Каспийского моря Арменией

Президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана встретились на COP29

Президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана встретились на COP29

Бразилия будет использовать опыт Азербайджана в организации COP30

Бразилия будет использовать опыт Азербайджана в организации COP30

Мехрибан Алиева опубликовала видео конференции &quot;Молодежь на передовой борьбы с изменением климата&quot; на COP29

Мехрибан Алиева опубликовала видео конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы