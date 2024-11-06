На COP29 представили российские неправительственные инициативы

В первый день 29 Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоялась экспертная сессия «Роль неправительственного сектора в решении задач по адаптации к климатическим изменениям», организатором которой выступило Российское экологическое общество при поддержке Центра зеленой дипломатии РУДН.

На сессии был сделан обзор существующих проектов и инициатив неправительственного сектора России по адаптации к климатическим изменениям. В мероприятии приняли участие представители Фонда «Чистые моря» и Фонда «Озеро Байкал», Ассоциации «АРВИС», Газпромбанка и Всероссийского молодежного экоцентра «Экосистема» на Камчатке. Модератором сессия стал глава Российского экологического общества, директор Центра зеленой дипломатии РУДН Рашид Исмаилов.

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Россия сегодня занимает активную позицию в глобальной климатической повестке. Но нужен справедливый и объективный подход в оценке усилий нашей страны. Это касается и правительства и бизнеса. Нам есть, что показать и со стороны неправительственного сектора. Мы такой практический опыт в Баку представили. Будем и дальше продвигать российские инициативы на других площадках. Зеленая дипломатия нам в помощь

- Рашид Исмаилов.

Генеральный директор Экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский и его заместитель Ольга Харькова выступили с докладом «Сохранение экосистемы Каспийского моря и биоразнообразия его живых ресурсов в условиях изменения климатических процессов».

Евгений Хилинский, вице-президент Газпромбанка, поделился актуальными данными о деятельности финансовых институтов в реализации проектов по адаптации к изменениям климата.

О промышленных практиках цикличной экономики для предотвращения выбросов парниковых газов рассказал Никита Осокин, исполнительного директора Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС).

Яна Ломова, менеджер программ Всероссийского молодежного экологического центра «Экосистема», поделилась опытом вовлечения молодежной аудитории в повестку обеспечения справедливого перехода к устойчивому будущему.

Опыт успешной практики устойчивого лесовосстановления на Байкале, как одной из мер адаптации к климатическим изменениям, продемонстрировала Анастасия Цветкова, генеральный директор Фонда «Озеро Байкал».