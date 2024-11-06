На COP29 представили российские неправительственные инициативы

На сессии был сделан обзор существующих проектов и инициатив неправительственного сектора России по адаптации к климатическим изменениям. В мероприятии приняли участие представители Фонда «Чистые моря» и Фонда «Озеро Байкал», Ассоциации «АРВИС», Газпромбанка и Всероссийского молодежного экоцентра «Экосистема» на Камчатке. Модератором сессия стал глава Российского экологического общества, директор Центра зеленой дипломатии РУДН Рашид Исмаилов.
Россия сегодня занимает активную позицию в глобальной климатической повестке. Но нужен справедливый и объективный подход в оценке усилий нашей страны. Это касается и правительства и бизнеса. Нам есть, что показать и со стороны неправительственного сектора. Мы такой практический опыт в Баку представили. Будем и дальше продвигать российские инициативы на других площадках. Зеленая дипломатия нам в помощь
- Рашид Исмаилов.
- Генеральный директор Экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский и его заместитель Ольга Харькова выступили с докладом «Сохранение экосистемы Каспийского моря и биоразнообразия его живых ресурсов в условиях изменения климатических процессов».
- Евгений Хилинский, вице-президент Газпромбанка, поделился актуальными данными о деятельности финансовых институтов в реализации проектов по адаптации к изменениям климата.
- О промышленных практиках цикличной экономики для предотвращения выбросов парниковых газов рассказал Никита Осокин, исполнительного директора Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС).
- Яна Ломова, менеджер программ Всероссийского молодежного экологического центра «Экосистема», поделилась опытом вовлечения молодежной аудитории в повестку обеспечения справедливого перехода к устойчивому будущему.
- Опыт успешной практики устойчивого лесовосстановления на Байкале, как одной из мер адаптации к климатическим изменениям, продемонстрировала Анастасия Цветкова, генеральный директор Фонда «Озеро Байкал».