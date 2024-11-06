Вестник Кавказа

Мишустин и Гутерриш провели встречу на полях COP29

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Российский премьер провел переговоры с генсеком ООН. Михаил Мишустин и Антониу Гутерриш встретились в Баку, где сейчас проходит конференция по климату COP29.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу в Баку.

Переговоры состоялись в рамках климатического саммита COP29, который стартовал 11 ноября в столице Азербайджана, пишет ТАСС.

Мишустин прилетел в Баку сегодня утром. Гутерриш находится на мероприятиях COP29 с понедельника.

Напомним, до этого российский премьер и глава ООН общались при личной встрече в мае 2021 года, тогда беседа состоялась в Москве. На ней обсуждались общемировые проблемы, в том числе пандемия COVID-19.

Стоит отметить, что меньше месяца назад Гутерриш встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли на саммите БРИКС в Казани, в закрытом формате.

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