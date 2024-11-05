Северная Осетия и Дагестан оказались в хвосте рейтинга доступности ипотеки

Дагестан и Северная Осетия оказались в конце рейтинга доступности ипотеки. Однако по рейтингу доходов республики являются лидерами Северного Кавказа.

Северная Осетия и Дагестан оказались в конце рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки для населения. Дагестан занял 84 место из 85, Северная Осетия – 83 место.

Как подсчитали эксперты РИА Новости, на выплату ипотечного кредита дагестанцы вынуждены тратить больше двух средних заработных плат. Средний размер выплат составляет около 85 тыс рублей ежемесячно при средней сумме ипотеки в 4 млн.

В Северной Осетии ситуация с доступностью жилищного кредитования не менее трудная. Здесь на среднюю выплату в размере около 80 тыс рублей житель республики отдаст почти две зарплаты банку.

Интересно отметить, что в рейтинге доходов населения Северная Осетия и Дагестан являются лидерами в СКФО. Вероятно, более высокий уровень заработка побуждает жителей республик брать ипотечные кредиты на большую сумму, чем в соседних регионах.