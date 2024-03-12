Вестник Кавказа

Производство черной икры в четыре раза выросло в Дагестане

Стерлядь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кавказ.РФ реализовал в Дагестане инвестиционный проект, который помог серьезно нарастить производство черной икры в республике. В этом году «СК-АКВА» уже собрала 1,6 т деликатесного продукта.

Рыбоводческий комплекс на базе предприятия «СК-АКВА» развивается в Кизлярском районе за счет инвестиций Кавказ.РФ.

Инвестпроект стартовал в 2018 году, институт развития Кавказ.РФ вложил 400 млн рублей, общий объем инвестиций составил 600 млн рублей. В рамках проекта был запущен современный технологичный комплекс для выращивания осетровых искусственным способом. Производство икры на предприятии выросло в четыре раза, за четыре года было собрано 5,2 тонн черной икры, из них свыше 1,6 тонн - в 2024 году.

Инвестпроект позволит не только увеличить выпуск икры осетровых рыб, но и поднять спрос на деликатес как внутри страны, так и за рубежом, создать новые рабочие места в республике.

До конца года предприятие выпустит еще более 100 кг икры, говорится в сообщении Кавказ.РФ в соцсети. Таким образом, показатели 2024 года на 36% превысят сбор икры прошлого года - будет преодолена планка в 1,7 тонны.

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