Производство черной икры в четыре раза выросло в Дагестане

Рыбоводческий комплекс на базе предприятия «СК-АКВА» развивается в Кизлярском районе за счет инвестиций Кавказ.РФ.
Инвестпроект стартовал в 2018 году, институт развития Кавказ.РФ вложил 400 млн рублей, общий объем инвестиций составил 600 млн рублей. В рамках проекта был запущен современный технологичный комплекс для выращивания осетровых искусственным способом. Производство икры на предприятии выросло в четыре раза, за четыре года было собрано 5,2 тонн черной икры, из них свыше 1,6 тонн - в 2024 году.
Инвестпроект позволит не только увеличить выпуск икры осетровых рыб, но и поднять спрос на деликатес как внутри страны, так и за рубежом, создать новые рабочие места в республике.
До конца года предприятие выпустит еще более 100 кг икры, говорится в сообщении Кавказ.РФ в соцсети. Таким образом, показатели 2024 года на 36% превысят сбор икры прошлого года - будет преодолена планка в 1,7 тонны.