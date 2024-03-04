Житель КЧР вез домой пять тонн нелегальных крабов и икры

Забайкальские полицейские остановили на трассе грузовик, которым управлял житель Карачаево-Черкесии, и каково было их удивление, когда оказалось, что кузов большегруза набит нелегальными икрой и крабом на 14,5 миллиона рублей.

Забайкалькие полицейские теперь тоже могут похвастать отличным уловом – именно такой оказался в кузове грузовика, остановленного ими в районе Читы, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

"В большегрузном автомобиле под управлением жителя Карачаево-Черкесской республики, остановленном полицейскими Забайкальского края на федеральной автодороге возле города Читы, обнаружено свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другая рыбная продукция общей стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей"

- Ирина Волк

Конечно, весь товар был нелегальным – на нем отсутствовала необходимая маркировка и информация, которая предусмотрена российским законодательством.

В отношении перевозчика деликатесов возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Другие подробности об "икорно-крабовом" рейсе не сообщаются.