Вестник Кавказа

Шоколадный вор пойман в Черкесске

Шоколадный вор пойман в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Карачаево-Черкесии задержали рецидивиста, который украл с магазина шоколад и продавал его на улице. Было возбуждено уголовное дело.

В Черкесске пойман вор-рецидивист, обворовавший магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

По словам управляющего магазина, который написал заявление в полицию, преступник украл из помещения свыше 60 плиток шоколада. Сумма ущерба составила более 5 тыс рублей.

Вором оказался ранее судимый 36-летний житель столицы республики, который украденный товар реализовывал на улице.

Помимо этого, полиция заявила, что задержанный мог быть причастен к краже продуктов еще в двух местах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Патрушев отметил снижение экстремистских преступлений на Северном Кавказе

Патрушев отметил снижение экстремистских преступлений на Северном Кавказе

Патрушев начал визит в Ингушетию

Патрушев начал визит в Ингушетию

Оттепель принесет Северному Кавказу &quot;мокрые&quot; лавины

Оттепель принесет Северному Кавказу "мокрые" лавины

Меньше безработных стало на Северном Кавказе

Меньше безработных стало на Северном Кавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы