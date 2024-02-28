Шоколадный вор пойман в Черкесске

В столице Карачаево-Черкесии задержали рецидивиста, который украл с магазина шоколад и продавал его на улице. Было возбуждено уголовное дело.

В Черкесске пойман вор-рецидивист, обворовавший магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

По словам управляющего магазина, который написал заявление в полицию, преступник украл из помещения свыше 60 плиток шоколада. Сумма ущерба составила более 5 тыс рублей.

Вором оказался ранее судимый 36-летний житель столицы республики, который украденный товар реализовывал на улице.

Помимо этого, полиция заявила, что задержанный мог быть причастен к краже продуктов еще в двух местах. По данному факту возбуждено уголовное дело.