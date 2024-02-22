Жителя Дагестана задержали за взятку сотруднику УФСБ

Адыгейские правоохранители задержали жителя Дагестана за дачу взятки сотруднику УФСБ. Ему грозит тюремное заключение
В Адыгее задержан уроженец Дагестана, подозреваемый в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ России.
Сумма взятки составила полмиллиона рублей.
"По данным следствия, в конце января 2024 года подозреваемый в рамках оперативного эксперимента передал сотруднику УФСБ России по Республике Адыгея взятку в сумме 500 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности его сына"
– пресс-служба управления
Мужчина был задержан сразу же после передачи денежных средств. Сейчас он находится под стражей.
По данному факту завели уголовное дело.