Вестник Кавказа

Жителя Дагестана задержали за взятку сотруднику УФСБ

Жителя Дагестана задержали за взятку сотруднику УФСБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адыгейские правоохранители задержали жителя Дагестана за дачу взятки сотруднику УФСБ. Ему грозит тюремное заключение

В Адыгее задержан уроженец Дагестана, подозреваемый в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ России.

Сумма взятки составила полмиллиона рублей.

"По данным следствия, в конце января 2024 года подозреваемый в рамках оперативного эксперимента передал сотруднику УФСБ России по Республике Адыгея взятку в сумме 500 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности его сына"

– пресс-служба управления

Мужчина был задержан сразу же после передачи денежных средств. Сейчас он находится под стражей.

По данному факту завели уголовное дело.

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