В Дагестане произошла перестрелка

Четыре человека госпитализированы с ранениями в результате перестрелки в дагестанском Буйнакске. Об этом проинформировали местные правоохранители.
«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, ж“ ч. 2 ст. 105 и п. „а“ ч. 3 ст. 222 УК РФ»
– пресс-служба следственного управления СК России по республике
Местные правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям города с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании и задержании преступников.
В настоящее время мотивы участников перестрелки уточняются. Правоохранители обещают приложить все усилия для того, чтобы найти и привлечь виновных к ответственности.
Важно, чтобы жители региона поддерживали сотрудничество с полицией и помогали в выяснении обстоятельств происшествия. Только совместными усилиями можно преодолеть проблемы, связанные с насилием и преступностью, и обеспечить безопасность всех граждан.