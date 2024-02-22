В Дагестане произошла перестрелка

В Буйнакске произошла перестрелка между четырьмя местными жителями. Они госпитализированы с ранениями. По факту возбуждено уголовное дело.

Четыре человека госпитализированы с ранениями в результате перестрелки в дагестанском Буйнакске. Об этом проинформировали местные правоохранители.

«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, ж“ ч. 2 ст. 105 и п. „а“ ч. 3 ст. 222 УК РФ»

– пресс-служба следственного управления СК России по республике

Местные правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям города с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании и задержании преступников.

В настоящее время мотивы участников перестрелки уточняются. Правоохранители обещают приложить все усилия для того, чтобы найти и привлечь виновных к ответственности.

Важно, чтобы жители региона поддерживали сотрудничество с полицией и помогали в выяснении обстоятельств происшествия. Только совместными усилиями можно преодолеть проблемы, связанные с насилием и преступностью, и обеспечить безопасность всех граждан.