Вестник Кавказа

Дагестан рассчитывает на рост турпотока

Дагестан рассчитывает на рост турпотока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана ожидают роста турпотока в республику. Подчеркивается, что для создания индустрии туризма в регионе нужно строить туристические комплексы.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об увеличении туристического потока в республику. По его словам, он растет ежегодно.

"У нас ежегодный прирост - 500 тыс человек. В 2023 году республика приняла 1,7 млн туристов. В этом году мы также ожидаем прирост"

- Меликов

При этом он подчеркнул, что для создания туристической индустрии в Дагестане нужно возводить туристические комплексы, которые будут включать в себя места для отдыха, развлечений и отели.

Однако Меликов заявил, что в регионе идет работа по развитию махачкалинского аэропорта. Он добавил, что прокладывается новая взлетно-посадочная полоса.

Помимо этого, в Дагестане идет проектирование нового терминала воздушной гавани, добавил глава республики. Он заключил, что возле аэропорта могут появиться отели для гостей.

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