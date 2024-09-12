Новый Херсонес обзавелся новым отелем

Отель на 73 номера построили в Новом Херсонесе в Севастополе. Его архитектура и интерьеры соответствуют общей стилистике комплекса.

В музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в столице Крыма открыли отель. Он включает 73 номера, рассказали представители комплекса.

«Фонд четырехзвездочного отеля состоит из 73 номеров, которые расположились в двух корпусах "Альфа" и "Омега" напротив единственного в мире храм-парка под открытым небом и рядом с будущим музеем христианства»

- пресс-служба комплекса Новый Херсонес

Место строительства выбрано не просто так. Архитекторы хотели, чтобы постояльцы ощутили «величие истории древней земли». Дизайнеры соблюли стилистику комплекса также во внутренних интерьерах отеля. Еще проектировщики сделали несколько номеров доступными для людей с инвалидностью.

Напомним, что строительство Нового Херсонеса в Гагаринском районе Севастополя началось еще в 2022 году. С момента открытия он принял уже более 1 млн человек.