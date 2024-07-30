Новый Херсонес 2024: что это, стоит ли ехать, что посмотреть?

Комплекс Новый Херсонес - исключительная и невероятно интересная локация на территории Крыма. Он совсем недавно открыл свои двери, и ехать туда нужно однозначно, причем на целый день. Что такое Новый Херсонес, что там посмотреть и сколько это стоит - рассказываем в этом материале.

Что такое Новый Херсонес?

Новый Херсонес - это музейно-парковый комплекс площадью более 23 гектаров. Он был создан менее чем за два года по поручению президента Путина, в первую очередь, с просветительской целью: считается, что именно в Херсонесе (или Корсуни, как регион называли в древнерусских источниках) Владимир крестил Русь, соответственно, отсюда начинается история русской и российской государственности. Главным архитектором проекта стал Дмитрий Смирнов - создатель Главного храма ВС РФ. Ранее территория Нового Херсонеса обозначалась как пригород Херсонеса Таврического.

Новый Херсонес и Херсонес Таврический - это одно и то же?

И да, и нет. Херсонес Таврический - это археологический музей-заповедник в Севастополе на берегу Черного моря, где сохранились руины античного полиса. Новый Херсонес - это музейно-парковый комплекс, через который можно пройти к Херсонесу Таврическому. В старый Херсонес возможно попасть, не проходя через новый комплекс. При создании комплекса Новый Херсонес параллельно велись археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено огромное количество древних артефактов.

Где находится Новый Херсонес, как добраться и где припарковаться?

Новый Херсонес находится в Гагаринском районе Севастополя, рядом с археологическим комплексом Херсонес Таврический. Адрес - ул. Древняя 34.

Добраться до Нового Херсонеса можно:

на городском маршрутном транспорте: автобусах №22, №73 и №74. Остановка ”Херсонес”;

на личном автотранспорте. Из Симферополя нужно ехать по трассе ”Таврида”, а из Ялты - по автодороге ”Ялта-Севастополь” в направлении Севастополя, а затем в сторону школы искусств.

В Новый Херсонес можно попасть через пять отдельных КПП:

северный, или главный, откуда также можно пройти в Херсонес Таврический с улицы Древняя;

два восточных со стороны улицы Д. Ульянова;

южный - по ул. Ерошенко

западный - со стороны Детской школы искусств.

Припарковаться можно на бесплатных парковках, которыми оснащены все КПП, кроме северного. Также есть отдельная парковка недалеко от Детской школы искусств.

Карта Нового Херсонеса с подробным планом местности представлена на стенде перед входом в музейно-исторический комплекс.

Как попасть в Новый Херсонес?

Чтобы попасть в Новый Херсонес, нужно пройти рамку металлоискателя и досмотр на одном из КПП комплекса. Процедура очень быстрая, а отношение персонала к личному пространству и вещам чрезвычайно вежливое.

Чтобы погулять по Новому Херсонесу, билет покупать не требуется: вход в парк бесплатный, поэтому ни заказывать, ни бронировать пропуск заранее не требуется.

Время работы комплекса Новый Херсонес:

с 8 утра до 12 ночи - с мая по сентябрь

с 9 утра по 10 вечера - с октября по апрель.

Посетителей перестают принимать за час до закрытия.

Что посмотреть в Новом Херсонесе?

Отправляясь в Новый Херсонес, рассчитывайте провести в нем как минимум целый день, поскольку уникальных локаций на его территории очень много.

Сам парк Нового Херсонеса со множеством красивых зданий в византийском стиле, аллей и фонтанов. Территория парка засажена большим количеством деревьев и кустарников. Гулять по парку можно неограниченное количество времени, а для детей на его территории есть детская площадка. Музеи. На территории историко-культурного комплекса их три: Античности и Византии, Христианства и Музей Крыма и Новороссии. Поскольку Херсонес пока работает в тестовом режиме, побывать можно только в Музее Крыма и Новороссии. Византийский квартал - историческая реконструкция полиса дохристианских времен. В византийской деревне можно перекусить за одним из столиков, в том числе едой, принесенной с собой, а также купить что-то у лавочников. Также в византийской деревне можно встретить жителей древней эпохи: ремесленников, солдат и знатных горожан. Храм под открытым небом. По словам главного архитектора комплекса, такого храма больше нет нигде в мире. Храм оборудован уличной системой охлаждения, поэтому жарко в нем не будет даже в знойный летний день. Амфитеатр в древнегреческом стиле, где периодически проводятся представления, в том числе мультимедийные. Река Героон, которая была обнаружена во время строительных работ на территории парка Новый Херсонес. По реке можно будет прокатиться на лодке, а также полюбоваться на декоративных карпов кои.

По территории комплекса проводят обзорную экскурсию, стоимость которой для взрослых - 600 рублей, для детей от 7 до 14 лет - 300 рублей.

Персонал на территории историко-культурного парка Новый Херсонес исключительно дружелюбный и вежливый. В любой момент можно подойти к сотруднику и узнать у него интересующую вас информацию.

Музей Крыма и Новороссии

Музей Крыма и Новороссии заслуживает отдельного внимания, поскольку он представляет собой интерактивно-иммерсионную площадку, рассказывающую историю Крыма от самых древних времен до нашего времени. В огромном множестве залов можно почувствовать себя древним путешественником добравшимся до берегов полуострова, послушать и потрогать крымско-татарские инструменты, узнать, кто из писателей и художников жил и бывал в Крыму, ощутить себя участником обороны Севастополя времен Крымской и Великой отечественной войны, побывать на Ялтинской киностудии, сфотографироваться с участниками Ялтинской конференции, узнать, почему Донбасс - сердце России и даже оказаться на Крымском мосту.

Осмотр всех залов музея займет как минимум полтора часа.

Стоимость билета в Музей Крыма и Новороссии составляет 500 рублей, для жителей полуострова, а также ДНР и ЛНР по предъявлению паспорта - 350 рублей. Купить билет можно как на сайте Нового Херсонеса, так и в здании самого музея.

Где поесть в Новом Херсонесе?

В Новом Херсонесе достаточно мест, где можно перекусить. На его территории есть кафе и таверна, ресторан, столовая в музее, а также автоматы со снеками на КПП.

Также на территории комплекса есть комнаты матери и ребенка, банкоматы, а также стойки, где можно взять на прокат пауэрбанк.

Правила посещения Нового Херсонеса

Правила посещения Нового Херсонеса в Крыму в целом такие же, как и в любом другом музей или археологическом комплексе:

нельзя причинять ущерб зданиям, скульптурам и растениям

со своей едой на территорию комплекса можно заходить

передвигаться по территории можно только пешком: на роликах, велосипедах и самокатах проехать не получится

курить в Новом Херсонесе можно только в отведенных для этого местах

заходить на территорию (кроме Храма) можно только с животными, высота которых в холке не превышает 35 сантиметров, а также с собаками-поводырями.