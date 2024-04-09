В Севастополе открывается музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес"

В эти минуты в крымском Севастополе открывается для посетителей парковый комплекс "Новый Херсонес" – он включает в себя три музея и находится рядом с историческим Херсонесом, пока он будет работать в тестовом режиме.

В крымском Севастополе в эти минуты проходит торжественная церемония открытия нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес", построенного всего за два года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Музейный комплекс – это три музея на площади в 24 га, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, а также храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Он вырос рядом с историческим Херсонесом и рассчитан на одновременное посещение 50 тыс человек, передает РИА Новости.

Пока комплекс будет работать в тестовом режиме, а проход на его территорию будет бесплатным, но – по предварительной записи, число посетителей пока тоже будет ограничено, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В перспективе посещение музея христианства для всех останется бесплатным, но будет проводиться по предварительной записи. Вход в музей Античности и Византии для жителей Севастополя и республики Крым останется бесплатным, а вот туристам придется заплатить 500 рублей, как и за вход в музей Крыма и Новороссии. Во всех музеях комплекса будет работать система льгот.

Пройти регистрацию и узнать всю актуальную информацию о комплексе можно на сайте херсонес.рф.