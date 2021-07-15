"Херсонес Таврический" защитят от дорожного шума

В скором времени вместо четырехполосной автострады, проходящей рядом с территорией заповедника "Херсонес Таврический" по Античному проспекту в крымском Севастополе, будет построена новая двухполосная дорога.

В спальном районе Севастополя в районе бухты Омега в скором времени вместо шумной четырехполосной автострады будет построена двухполосная, которая будет оказывать куда меньшее воздействие на заповедник "Херсонес Таврический", который находится рядом, пишет ForPost.

Строительство новой транспортной артерии – мера необходимая: нынешняя дорога шириной в четыре полосы не только создает проблемы для жителей спального района, но и пагубно воздействует на экспозиции заповедника из-за увеличенного выброса транспортом углекислых газов, передает "АиФ-Крым".

Построят нову дорогу за счет средств из федерального бюджета, она соединит жилые кварталы севастопольского микрорайона "Омега" с новыми кварталами комплексной застройки города, которые пока находятся в стадии разработки, сообщил глава департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев.

Длина новой дороги составит 1 км 740 м, она будет построена в 2025 году.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что власти Севастополя до конца года текущего 2024 года планируют открыть в "Херсонесе Таврическом" еще три масштабных музея, экспонатами которых станут сокровища коллекций из его запасников. Ими станут огромный Музей античности и Византии, который раскинется на площади в 20 тыс кв м, и еще два музея, экспонатами которых станут полмиллиона уникальных находок археологов, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.