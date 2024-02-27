В севастопольском Херсонесе заработают еще три крупных музея

До конца года текущего 2024 года власти крымского города федерального значения Севастополя откроют еще три масштабных музея, экспонатами которых станут сокровища коллекций, ранее собранных археологами и хранившихся в запасниках.

Крымский историко-археологический парк "Херсонес Таврический" в нынешнем году пополнится тремя новыми музеями, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Новый "Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей. Это три музея огромных... Новый музей античности и Византии и те коллекции, которые накоплены и ранее хранились в запасниках, потому что просто не было таких выставочных площадей никогда"

- Михаил Развожаев

Крупнейший из них, Музей античности и Византии, раскинется на площади в 20 тыс кв м - огромнейший музей уже достраивается и откроется одним из первых, - поведал губернатор.

Что касается экспонатов новых музеев, ими станут полмиллиона уникальных находок археологов, которые были найдены при подготовке к строительству нового Херсонеса, добавил Развожаев.

Напомним, заповедник "Херсонес Таврический" включает в себя древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи. Это древняя греческая колония, основанная около 2500 лет назад в юго-западной части Крымского полуострова. Он расположен на берегу Черного моря на окраине современного Севастополя на Крымском полуострове. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Херсонес в список объектов Всемирного наследия.