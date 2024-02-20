Крым празднует десятилетие в составе России

Десять лет назад "вежливые люди" подняли флаги России над Крымом, написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. Также глава Крыма поздравил с профессиональным праздником личный состав Сил специальных операций России.

Ровно десять лет назад над Крымом начали реять российские флаги, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, отметив, что тогда же на полуострове появились и "вежливые люди".

"Хроники Крымской весны: 27 февраля 2014 года. Ранним утром здания Верховного совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану. Это были те самые "вежливые люди". Над административными зданиями подняты флаги России!"

- Сергей Аксенов

Также глава Крыма поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником, отметив, что в истории Крыма бойцы ССО сыграли особую роль.

"Вежливые люди" стали гарантом нашей безопасности и свободы от власти киевской хунты. Именно они защищали нас в дни Крымской весны"

- Сергей Аксенов

Напомним, празднование 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией проходит под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В Крыму также запустили в соцсетях флешмоб #СпасибоЗаКрым.