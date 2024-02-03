В Крыму подсчитывают ущерб от энергоблокады

Крым потерял более пяти триллионов рублей из-за энергетической блокады со стороны Украины, превысил 5 трлн рублей, и сейчас парламент республики вместе с Общественной палатой региона готовит иски от граждан и предприятий.

Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента республики Владимир Константинов.

"Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно он оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Вместе с Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на получение компенсации понесенных в результате блокады убытков, - это порядка 2 трлн рублей. Кроме того, планируем участвовать в подготовке исков от наших предприятий"

- Владимир Константинов

Энергоблокада Крыма стала ЧП мирового масштаба, однако "цивилизованная Европа" этого не увидела. Тем не менее, Крым пережил блокаду вместе с Россией, ему помогали все регионы и федеральные власти, - добавил Константинов.