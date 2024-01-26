На дороге к Крымскому мосту установят скоростной режим в 120 км/ч

Путь от Краснодара до начала Крымского моста вскоре будет составлять всего два часа. Расчетная скорость движения автотранспорта по будущей трассе - 120 км/ч.

Новая трасса к Крымскому мосту со стороны Кубани будет скоростной, на ней можно будет развивать скорость до 120 км/ч.

На существующей дороге часто образуются пробки, новая улучшит транспортную ситуацию, а также освободит от транзитного транспорта населенные пункты - трасса длиной 118,5 км пойдет в обход. Ожидается, что от кубанской столицы до Крымского моста можно будет добираться за два часа, передает ТАСС.

"В соответствии с государственным контрактом срок реализации автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь - конец 2024 года. После завершения всех строительно-монтажных работ будет осуществлен ввод объекта в эксплуатацию и выполнено открытие движения"

– ФКУ "Упрдор "Тамань"

Строительные работы производятся в два этапа, на данный момент объект готов на 59%.