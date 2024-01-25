На Кубани до конца года проложат новую дорогу к Крымскому мосту

В Краснодарском крае планируется к концу 2024 года завершить строительство автомагистрали, которая поможет быстрее добираться до Крымского моста.

К концу года автомобилисты поедут быстрее к Крымскому мосту. На участке между Краснодаром и Новороссийском будет проложена новая магистраль, которая позволит быстрее добраться до полуострова. Завершение строительства намечено на конец 2024 года.

Отмечается, что протяженность трассы составит 119 километров. Она пойдет от Краснодара через Славянск-на-Кубани, Темрюк и Новороссийск.

Сейчас дорожники продолжают укладывать дорожное покрытие. Некоторые участки уже завершены на 100%.

Уточняется, что также проводятся работы по строительству 49 мостов. На всей протяженности магистрали будет установлена стационарная система освещения из 6200 фонарей.

Реализация проекта выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".