Крымскую трассу Симферополь-Джанкой приведут в порядок

В скором времени дорожные власти Крыма проведут реконструкцию автотрассы, соединяющий Симферополь и Джанкой, после чего переведут ее в федеральную.

Автомобильная дорога от Симферополя до Джанкоя будет реконструирована, а затем передана в федеральную собственность, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Реконструкция дороги, которая испытывает значительную нагрузку из-за постоянного курсирования по ней грузовиков, будет обеспечена постоянным ямочным ремонтом, и хотя это не радикальная мера, она позволит содержать дорогу в приличном состоянии, подчеркнул Аксенов, передает "АиФ-Крым".

В перспективе, с передачей трассы в федеральную собственность, о чем уже достигнуто соглашение, согласно которому за обслуживание этого ее участка будет отвечать "Автодор", состояние трассы может быть улучшено.

А пока ведутся расчеты перевода части денег, запланированных на 2025 год, на выполнение ямочных работ, добавил глава Крыма.