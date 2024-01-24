Ставрополь отремонтирует дороги за 140 млн рублей

Власти Ставрополя масштабно обновят городское дорожное полотно в этом году. На ремонт дорог из бюджета будет потрачено 140 млн рублей.

В этом году Ставрополь ждет масштабное обновление дорожного полотна. На ремонт магистралей будет потрачено 140 млн рублей. Также будут отремонтированы пешеходные зоны. Об этом рассказал глава города Иван Ульянченко.

"В 2024 году мы из бюджета выделили (на ремонт дорог) порядка 140 млн рублей. За эти деньги будут отремонтированы 15 дорог в частном секторе и 15 внутриквартальных участков"

- Иван Ульянченко

Также будут отремонтированы четыре городские улицы, на которых будут обновлены тротуары, ливневая канализация и появятся дорожки для велосипедистов.

Кроме этого, будет протянуто 15 км линий городского освещения. Власти города поэтапно обновляют дорожное полотно. В частности, в прошлом году было отремонтировано